В Полтавской области автомобиль Mercedes-Benz на скорости въехал в остановку общественного транспорта.

37-летний водитель погиб на месте ДТП от полученных травм. 38-летний пассажир Mercedes-Benz получил телесные повреждения и доставлен в местную больницу.

Авария произошла около 20.00 9 августа на автодороге Киев-Харьков, вблизи села Попово-Рокита, сообщает пресс-служба Нацполиции области.

В рамках уголовного производства следователи устанавливают обстоятельства и причины ДТП.

Тем временем в масштабном ДТП в Одессе разбились шесть авто.