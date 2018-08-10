Смертельное ДТП под Полтавой: Mercedes протаранил остановку (фото) [ Редактировать ]
В Полтавской области автомобиль Mercedes-Benz на скорости въехал в остановку общественного транспорта.
37-летний водитель погиб на месте ДТП от полученных травм. 38-летний пассажир Mercedes-Benz получил телесные повреждения и доставлен в местную больницу.
Авария произошла около 20.00 9 августа на автодороге Киев-Харьков, вблизи села Попово-Рокита, сообщает пресс-служба Нацполиции области.
В рамках уголовного производства следователи устанавливают обстоятельства и причины ДТП.
Тем временем в масштабном ДТП в Одессе разбились шесть авто.
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