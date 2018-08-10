Украинская теннисистка пробилась в четвертьфинал престижного турнира в Канаде [ Редактировать ]
Фото: vseprosport.ru
Первая ракетка Украины Элина Свитолина уверенно вышла в четвертьфинал крупного турнира Rogers Cup, проходящего в канадском Монреале. В третьем круге соперницей одесситки была представительница Великобритании Йоханна Конта
Матч продолжался всего 1 час и 24 минуты и завершился со счетом - 6:3, 6:4.
На послематчевой пресс-конференции 23-летняя украинка отметила, что знала чего ожидать от соперницы, и риск, на который пошла теннисистка в конце поединка, был вполне оправдан.
"Раньше с Йоханной Контой у нас были тяжелые матчи, я знала, чего от нее ожидать. Думаю, я показала теннис высокого уровня, она также играла хорошо. Во второй партии я чувствовала, что играю лучше и лучше. В концовке я пошла на риск, и это принесло свои плоды в виде брейка. Я очень довольна тем, как сыграла", - передает слова Свитолиной официальный сайт WTА.
В четвертьфинале соперницей украинки будет бельгийка Элизе Мертенс, занимающая 15-ю строчку мирового рейтинга.
Напомним, в предыдущем раунде Свитолина с трудом обыграла Бузарнеску.
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