Известная порноактриса оскорбила пионеров (фото) [ Редактировать ]
Популярная японская актриса и порнозвезда Сола Аой появилась на благотворительном мероприятии в китайской провинции Юньнань в красном пионерском галстуке, что оскорбило членов организации "Юные пионеры Китая".
Мероприятие по сбору средств для школьников из бедных семей устраивала компания Baizhentang, производящая препараты для мужчин.
После этого в сети быстро распространились фото и видео, некоторые из которых были озаглавлены: "Солу Аой наняли пионерской вожатой", рассказывает South China Morning Post.
После этого руководители организации обвинили 34-летняя японку в том, что она порочит пионерский символ, используя его в маркетинговых целях, и нарушает недавно принятый в Китае закон о недопустимости осквернения памяти павших героев.
Baizhentan уже принесла извинения за "неподобающее" использование красного галстука и "оскорбление чувств китайского народа".
Китайские пионеры считают, что Сола недостойна красного галстука. Фото: South China Morning Post
Недавно с голливудской актрисой Сьюзан Сарандон также произошел скандал - ее арестовали в центре Вашингтона.
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