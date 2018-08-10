Популярная японская актриса и порнозвезда Сола Аой появилась на благотворительном мероприятии в китайской провинции Юньнань в красном пионерском галстуке, что оскорбило членов организации "Юные пионеры Китая".

Мероприятие по сбору средств для школьников из бедных семей устраивала компания Baizhentang, производящая препараты для мужчин.

После этого в сети быстро распространились фото и видео, некоторые из которых были озаглавлены: "Солу Аой наняли пионерской вожатой", рассказывает South China Morning Post.

После этого руководители организации обвинили 34-летняя японку в том, что она порочит пионерский символ, используя его в маркетинговых целях, и нарушает недавно принятый в Китае закон о недопустимости осквернения памяти павших героев.

Baizhentan уже принесла извинения за "неподобающее" использование красного галстука и "оскорбление чувств китайского народа".

Китайские пионеры считают, что Сола недостойна красного галстука. Фото: South China Morning Post

Недавно с голливудской актрисой Сьюзан Сарандон также произошел скандал - ее арестовали в центре Вашингтона.