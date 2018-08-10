Ни один из iPhone в список не попал. Илл.: mundo24.net

Список был составлен специалистами сервиса YouTube. В перечень не вошла ни одна модель iPhone.

Интернет-сервис YouTube назвал смартфоны с маркировкой YouTube Signature Device, которые, по его мнению, являются лучшими для просмотра видео.

Эксперты включили в список следующие модели: Samsung Galaxy Note 9, Xiaomi Mi 8, OnePlus 6, Samsung Galaxy S8 и S8+, S9 и S9+, Google Pixel 2 и Pixel 2 XL, HTC U12, Sony Xperia XZ2 Premium и другие устройства.

С полным перечнем, который включает 18 гаджетов, можно ознакомится здесь.

При выборе гаджетов был учтен целый ряд критериев, среди которых - возможность работы 360-градусного видео, качество показа 4K-изображения, поддержка HDR и видео с высокой частотой кадров.

Примечательно, что ни один из iPhone в перечень включен не был. Предполагается, что причиной может служить отсутствие поддержки фирменного кодека VP9, созданного Google, из-за чего просмотр роликов в формате 4K в браузере Safari невозможен.

Кстати, Samsung Galaxy Note 9, который попал в вышеописанный рейтинг, ошибочно рассекретили в интернете за неделю до официального анонса.