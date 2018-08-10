Президент Украины Петр Порошенко в обращении к европейским партнерам назвал газопровод "Северный поток-2" "троянским конем" России.

"Северный поток-2" - это "троянский конь" Кремля против европейской энергетической и, в конце концов, геополитической безопасности", - написал Петр Порошенко в Facebook.

Он подчеркнул, что "отказ от реализации проекта в рамках Третьего энергетического пакета ЕС и сознательное невыполнение "Газпромом" решений Стокгольмского арбитража по делам с Украиной - это четкие и недвусмысленные сигналы в отношении истинных мотивов газопровода и его потенциальных катастрофических последствий для Европейского Союза".

При этом президент призвал европейских партнеров твердо отстаивать собственную энергетическую безопасность.

Тем временем в Германии уже начали укладывать трубы для "Северного потока".