Петр Порошенко предупредил Европу о "троянском коне" [ Редактировать ]
Президент Украины Петр Порошенко в обращении к европейским партнерам назвал газопровод "Северный поток-2" "троянским конем" России.
"Северный поток-2" - это "троянский конь" Кремля против европейской энергетической и, в конце концов, геополитической безопасности", - написал Петр Порошенко в Facebook.
Он подчеркнул, что "отказ от реализации проекта в рамках Третьего энергетического пакета ЕС и сознательное невыполнение "Газпромом" решений Стокгольмского арбитража по делам с Украиной - это четкие и недвусмысленные сигналы в отношении истинных мотивов газопровода и его потенциальных катастрофических последствий для Европейского Союза".
При этом президент призвал европейских партнеров твердо отстаивать собственную энергетическую безопасность.
Тем временем в Германии уже начали укладывать трубы для "Северного потока".
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