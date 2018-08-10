В центре Киева грабитель вырвал сумку, но сломал себе ногу [ Редактировать ]
В Киеве на Печерске задержали грабителя, который выхватил у мужчины сумку с личными вещами. Там были документы и более 10 тысяч гривен.
Так, киевлянин говорил по телефону, в это время неизвестный схватил его сумку, которая лежала на скамейке, и убежал, сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.
Неподалеку от места преступления находились оперативники Печерского района, которые бросились на помощь мужчине и начали догонять грабителя.
Увидев погоню, злоумышленник забежал в подъезд и выпрыгнул на улицу со второго этажа. При падении он сломал ногу, и оперативники его догнали.
Грабителем оказался 33-летний местный житель, который уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.
Открыто уголовное производство по статье "Грабеж". Задержанному грозит до четырех лет лишения свободы. В настоящее время горе-грабитель находится в больнице.
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