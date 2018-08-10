"Реал" - "Атлетико": прогноз букмекеров на матч за Суперкубок УЕФА [ Редактировать ]
Кадр: youtube
В среду, 15 августа, на стадионе "А. Ле Кок Арена" в столице Эстонии, Таллине, две мадридские команды - "Реал" и "Атлетико" - встретятся в очной дуэли за Суперкубок УЕФА.
Букмекеры отдают небольшое преимущество в предстоящем поединке "Реалу", даже несмотря на то, что в летнее межсезонье состав "сливочных" покинули Криштиану Роналду, и Матео Ковачич.
Больше всех в успехе "Реала" уверен William Hill, который дает на этот исход коэффициент 2,5. Вwin дает 2,55, а "Париматч" - 2.6
William Hill и Bwin оценивают возможность победы "Атлетико" коэффициентом 2,9, "Париматч" - 2,95, а выгоднее всего ставить на этот исход в "Фаворит Спорт" - 3,35.
Ставки на ничью начинаются с 3,1 в bwin. "Париматч" и William Hill дают - 3,2.
"Реал" является четырехкратным обладателем Суперкубка УЕФА (2002, 2014, 2016, 2017 гг.), "матрасники" же завоевывали подобный трофей лишь дважды (2010, 2012 гг.).
Напомним, лондонский "Челси" купил самого дорогого вратаря в истории футбола.
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