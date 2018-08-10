Мать установила цену: 5 тысяч в сутки за обоих. Илл.: Kursiv.kz

В Хмельницкой области 32-летняя женщину, которая сдала двух своих сыновей "в аренду" для попрошайничества.

Женщину задержали при получении 5 тысяч гривен за "дневную аренду" детей, сообщает пресс-служба прокуратуры в области.

"Уроженка Винницкой области, проживает в Хмельницком, активно подыскивала потенциальных клиентов для дальнейшей передачи детей за соответствующую плату в" посуточную аренду "для принуждения к попрошайничеством", - говорится в сообщении ведомства.

Двух мальчиков возрастом 2 и 6 лет передали работникам социальных служб, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Досудебное расследование ведется по уголовной статье "Торговля людьми".

Ранее сообщалось, как семейная пара насиловала и продавала педофилам собственного сына.