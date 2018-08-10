МОМО: смертельную игру обезвредили [ Редактировать ]
В Японии обезвредили опасную игру МОМО, которую сравнивают с печально известным "Синим китом" - группой смерти, доводящей до самоубийства.
В ходе расследования выяснилось, что МОМО - бот, созданный одним из японских хакеров, передает oreanda.ru.
Бота признали агентом искусственного интеллекта, из-за его высокой скорости обучения, а также из-за знания нескольких десятков языков.
После того, как бот распространился по всему земному шару из-за его возможности отвечать на различных языках, было принято решение о полном обезвреживании бота в киберпространстве и проведена соответствующая операция. На данный момент бот молчит, в сеть не заходит и на звонки не отвечает.
Таким образом представители японских специальных служб выступили с заявлением, что бот MОМО больше не угрожает пользователям сети Интернет.
Сообщается также, что японский хакер, создавший своеобразную форму запугивания, решил прекратить свою деятельность после вмешательства правоохранительных органов в данное дело.
Таким образом оригинальная версия бота обезврежена, при этом, в соцсетях находятся множество подражателей, выдающих себя за МОМО, однако они работают "вручную" и отсеиваются региональному признаку, потому что, в отличие от бота, не являются полиглотами. Ввиду наличия угрозы со стороны последователей, правоохранители просят родителей не спускать с подростков глаз.
О МОМО стало известно после того, как 12-летняя девочка в Аргентине покончила с собой. Перед тем, как покончить жизнь самоубийством, она записывала себя на видео. Полиция проверила телефон ребенка и обнаружила, что незадолго до смерти она общалась с незнакомцем, у которого на аватарке была картинка МОМО.
Все, что известно о смертельной игре можно прочитать здесь.
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