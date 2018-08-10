Новый арабский культурный центр с молитвенным залом распахнул свои двери в Одессе в пятницу, 3 августа.

Об этом сообщает корреспондент Украинской Службы Информации.

Двухэтажный молитвенный дом расположился на ул. Баштанной на 10-й станции Большого Фонтана. Он построен по инициативе генерального инвестора компании "KADORR Group", известного мецената Аднана Кивана. Новый центр получил название в честь отца Аднана Кивана – Ахмеда Сулеймана Кивана, который был имамом в Сирии.

На первую молитву в новом центре собралось около полутысячи мусульман – украинцы, турки, сирийцы, марокканцы и последователи пророка Мухаммеда из других стран комфортно расположились в просторном молельном зале со своими семьями и друзьями.

С появлением в Одессе нового "дома Аллаха" собравшихся поздравили имамы и представители арабских диаспор.

Для нас, для Одессы, для Украины – новый арабский культурный центр это мощный толчок к развитию нравственных, духовных и интеллектуальных сил людей. Мы благодарны государству, которое пошло на встречу строительству и Аднану Кивану, который вложился в стройку центра не только ради мусульман, но и всех желающих обучаться, прикоснуться к этой культуре. Центр объединяет наши сердца и души, - рассказал лектор нового арабского культурного центра Абу Махмуд Абдурахман.

Сегодня этот культурный центр открылся не только для мусульман, но и для всей Украины. Потому что те, кто создают такие центры – показывают свою открытость и доброту к другим людям. Мы всегда рады делиться своей культурой с украинцами и считаем их близкими друзьями. Здесь мы будем учить своих детей уважению к украинской культуре, будем оказывать помощь нуждающимся людям, - добавил имам афганской диаспоры Нурахман.

После окончания молитвы прихожане благодарили Аднана Кивана за 20 лет постоянной поддержки и объединения мусульман – еще с начала строительства первого арабского культурного центра в Одессе на ул. Ришельевской.

Эти культурные центры будут всегда мостом дружбы между нашими народами и Украиной. Они излучают только добро. Мы хотим укрепления связей между людьми и религиями. Вторая цель центров – помощь бедным людям. Мой кодекс совести: можешь – обязательно помоги. Мы в течении многих лет, с помощью Бога, это делаем. Помогаем людям с операциями, лечением и жильем. С рождением нового культурного центра мы будем обязательно продолжать этот путь, - заявил собравшимся Аднан Киван.

Добавим, что, по словам менеджера строительства нового культурного центра Павла Сорокина, новый дом создан с применением последних технологий. В здании площадью более 2 тыс. кв.м. работает система рекуперации тепла для экономного поддержания комфортной температуры в помещениях, молельный зал оборудован новейшей аудиотехникой. Полы построены из турецкого мрамора, а ковры в молельном зале привезены по спецзаказу оттуда же.

Все должны понимать, какой это важный исторический момент для всего нашего города. С рождением второго культурного центра мы продолжаем свою миссию объединения людей разных народов и помощи нуждающимся. Мы построили новый символ милосердия, любви и доброты во имя единого Бога для всех людей, - поздравил прихожан Руслан Киван.