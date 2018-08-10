Евросоюз призывает Россию предоставить украинскому режиссеру Олегу Сенцову необходимое лечение и немедленно освободить всех незаконно задержанных граждан Украины.

Об этом говорится в заявлении представителя Европейской службы внешних связей.

"Мы ожидаем, что Россия предоставит ему соответствующее лечение в квалифицированных медицинских учреждениях в соответствии с обеспечительной мерой Европейского суда по правам человека, введенной 25 июля", - говорится в заявлении.

В заявлении также отмечается, что ЕС ожидает соблюдения международных стандартов в области прав человека на Крымском полуострове, а также немедленного освобождения всех незаконно задержанных в России и в Крыму граждан Украины.

Ранее мировые лидеры также призвали освободить Сенцова.