Евросоюз обратился с призывом к России [ Редактировать ]
Евросоюз призывает Россию предоставить украинскому режиссеру Олегу Сенцову необходимое лечение и немедленно освободить всех незаконно задержанных граждан Украины.
Об этом говорится в заявлении представителя Европейской службы внешних связей.
"Мы ожидаем, что Россия предоставит ему соответствующее лечение в квалифицированных медицинских учреждениях в соответствии с обеспечительной мерой Европейского суда по правам человека, введенной 25 июля", - говорится в заявлении.
В заявлении также отмечается, что ЕС ожидает соблюдения международных стандартов в области прав человека на Крымском полуострове, а также немедленного освобождения всех незаконно задержанных в России и в Крыму граждан Украины.
Ранее мировые лидеры также призвали освободить Сенцова.
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