Станция киевского метрополитена "Шулявская" закрыта из-за сообщения о минировании.

Об этом говорится в сообщении коммунального предприятия "Киевский метрополитен" в социальной сети Facebook.

"Внимание! Станция "Шулявская" закрыта для проверки. Поступил анонимный звонок о минировании", - сказано в нем.

О времени окончания проверки в сообщении коммунального предприятия не указано.

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