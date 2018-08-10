В Киеве закрыли станцию метро "Шулявская" [ Редактировать ]
Станция киевского метрополитена "Шулявская" закрыта из-за сообщения о минировании.
Об этом говорится в сообщении коммунального предприятия "Киевский метрополитен" в социальной сети Facebook.
"Внимание! Станция "Шулявская" закрыта для проверки. Поступил анонимный звонок о минировании", - сказано в нем.
О времени окончания проверки в сообщении коммунального предприятия не указано.
Ранее мы сообщали, что в центре Киева грабитель вырвал сумку, но сломал себе ногу.
по теме
На Киев надвигается сильная гроза
В субботу, 4 августа, в Киеве в ближайшие два часа и до 5 августа ожидаются грозы
Северный мост в Киеве частично перекроют
В субботу, 4 августа, в столице Украины в связи с выполнением работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на Северном мосту в первой полосе будет частично ограничено движение транспорта
Под Киевом мужчина до смерти забил мать
Житель Фастова навеселе нанес руками множественные удары по голове своей тяжелобольной 85-летней матери, за которой сам и ухаживал
Погода 4 августа: жара не покидает Украину
В субботу, 4 августа, Украину накроет жара
Подол в Киеве перекрыли из-за гранаты (фото)
В Киеве на Подоле, на пересечении Валов и Константиновской, перекрыли движение транспорта и пешеходов