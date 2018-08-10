Некоторые люди прощают обиды легко и просто, другие не обижаются вовсе. Но есть и те, кого обидеть проще простого. С какими знаками зодиака нужно быть максимально осторожными?

Рак

Рак – очень чувствительный и эмоционально зависимый знак. Он сильно привязан к семье, романтичен и много времени проводит в самокопании. Любая необдуманная фраза в адрес Рака может привести к непредсказуемым последствиям.

Раки умеют воспринимать критику, но слишком резкие высказывания в свой адрес принимают чересчур близко к сердцу и обижаются. Обида их страшна и сильна.

Раки умеют "дуться" долго и усердно, не забывая заниматься самобичеванием. Душевные терзания приводят их к депрессивному состоянию.

Если вы обидели Рака, будьте очень аккуратны в извинениях. Одно неосторожное слово – и вы усугубите ситуацию.

Тщательно продумайте речь, и если вы не уверены в своем ораторском искусстве – переждите бурю. Подождите пока Рак успокоится и только потом попросите у него прощения.

Но самое важное – не обижайте Рака, он очень ранимый и довольно злопамятный. Мстить не станет (скорее всего), но вот душу себе потерзает.

Телец

Телец также ранимая личность с тонким душевным равновесием. Его можно выбить из колеи неаккуратно сказанной фразой, шуткой в его адрес, двузначным намеком.

Тельцы не вынашивают длительные планы мести, а зашиваются в плотный кокон и сводят деятельность к минимуму, пока их душевный баланс не вернется в норму. Особенно майским личностям тяжело даются обидные слова и действия со стороны близкого окружения. Для них это – как удар в спину, неожиданный и очень неприятный.

Общаться с Тельцами нужно аккуратно и без выражения критики. От нападок и эмоциональных выплесков рожденные под этим ранимым знаком закрываются и начинают копаться в себе. С мыслями: "Почему я такой? Что со мной не так? Как это пережить? Почему они со мной несправедливы?" они проводят время в одиночестве и не спешат выходить наружу, пока не регенерируют свои жизненные силы.

Чтобы обеспечить Тельцу счастливое времяпровождение, будьте с ними тактичны и любезны. Преподносите негатив в его сторону дозированно и аккуратно. Критикуйте не его самого, а его действия. Нельзя говорить: "Ты бестолочь, не справился с решением задачи!". Вместо этого произнесите: "У тебя здесь проскочила ошибка. Уверен, ты ее быстро исправишь".

Лев

Львы эгоистичны и самовлюбленны, они не перестают восхищаться собой и верят в свою неотразимость, но ровно до того момента, пока кто-нибудь со стороны не подверг их критике. Любая невзначай сказанная фраза, подвергающая сомнению их таланты, умения, красоту, заталкивает гордого Льва в глубокую депрессию.

Экспрессивные гривастые звери теряют всю свою важность и престиж, как только слышат/видят неодобрение действий со стороны. Причем мнение совершенно незнакомых Льву людей влияет на него не менее сильно, чем осуждение со стороны друзей.

У царей очень тонкая душевная организация, поэтому не нужно экспериментировать с границами дозволенного. Львы обижаются на неприятные оценки, но виновником ситуации видят именно себя, а не недалекого критика. На свой счет воспринимают любые отрицательные явления, которые хоть как-то с ними связаны.

Несмотря на ранимость, Львы великодушно прощают своих обидчиков, если услышат просьбы простить их. А в случае, если обида осталась нерешенной, огненный знак будет помнить о ней долго. Вспоминать, анализировать, вновь корить себя и дуться на обидчика, продумывать возможные диалоги и, может быть, плакать в подушку темной ночью.

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