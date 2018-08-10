Американские ученые из Университета Миссисипи выяснили, что алкоголь помогает в решении креативных задач.

Профессор университетя Эндрю Ярош провел эксперимент, в котором принимали участие 20 испытуемых мужчин.

В ходе эксперимента, им нужно было пить коктейль - водку с клюквенным соком. Эксперимент продолжался до тех пор,пока уровень в крови мужчин не достигал так называемого "официального" уровня опьянения. Затем, испытуемым давали решать задачи на словесные ассоциации, рассказывает Harvard Business Review.

По итогам эксперимента оказалось, что под воздействием алкоголя задачи решались быстрее и количество правильных ответов было больше, чем у трезвой контрольной группы. Ученые пришли к выводу, что алкоголь помогает в решении креативных задач.

"Иногда знаменитые писатели, художники и композиторы утверждают, что спиртное помогает им творить, а кто-то говорит, что под действием алкоголя он соображает лучше. Мы хотели проверить, соответствуют ли эти утверждения действительности. Хотя исследование было небольшим, гипотеза полностью подтвердилась",- сказал Эндрю Ярош.

Кроме того, специалисты из Франции и Великобритании провели исследование, в ходе которого определили опасность полного отказа от алкогольных напитков.