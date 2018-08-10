Россия заблокировала в комитете Совета безопасности ООН заявку США по Северной Корее, предполагающую включение в санкционный список новых юридических и физических лиц, сообщает "Корреспондент.net" со ссылкой на МИД России.

Как отмечается, в числе попавших под санкции организаций оказался и российский коммерческий банк Агросоюз, который якобы занимается незаконной деятельностью и нарушает санкции против КНДР. В МИД России назвали доказательную базу американской стороны неубедительной.

"Отторжение вызывают и ставшие уже нормой "нажимные" методы работы в СБ ООН и его вспомогательных органах делегации США, пытающейся продавить в режиме искусственного цейтнота угодные ей решения без должного учета мнения других членов", - говорится в заявлении.

Уточняется, что позиция американской стороны по поводу оказания "максимального давления" на КНДР является деструктивной для урегулирования ситуации на Корейском полуострове.

Ранее мы сообщали, что Евросоюз обратился с призывом к России.