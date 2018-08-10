Россия заблокировала в Совбезе ООН заявку США [ Редактировать ]
Россия заблокировала в комитете Совета безопасности ООН заявку США по Северной Корее, предполагающую включение в санкционный список новых юридических и физических лиц, сообщает "Корреспондент.net" со ссылкой на МИД России.
Как отмечается, в числе попавших под санкции организаций оказался и российский коммерческий банк Агросоюз, который якобы занимается незаконной деятельностью и нарушает санкции против КНДР. В МИД России назвали доказательную базу американской стороны неубедительной.
"Отторжение вызывают и ставшие уже нормой "нажимные" методы работы в СБ ООН и его вспомогательных органах делегации США, пытающейся продавить в режиме искусственного цейтнота угодные ей решения без должного учета мнения других членов", - говорится в заявлении.
Уточняется, что позиция американской стороны по поводу оказания "максимального давления" на КНДР является деструктивной для урегулирования ситуации на Корейском полуострове.
Ранее мы сообщали, что Евросоюз обратился с призывом к России.
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