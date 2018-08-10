Ученые назвали настоящую причину смерти человека [ Редактировать ]
"Износ" организма - не самое страшное для человека. Международная группа ученых заявила, что люди стареют и умирают из-за серьезных плохих изменений, которые связаны с процессом переработки клетками собственных компонентов (аутофагия).
Исследователи из Университетского колледжа Лондона и Колледжа Квин Мэри выяснили, что старение у круглых червей происходит из-за работы нежелательных генов. Исследователи пришли к выводу, что такой же механизм присутствует и у людей. Об этом пишут британские научные СМИ, сообщает znaj.ua.
По словам специалистов, биологические процессы, которые являются нормой для молодого развивающегося организма, продолжают протекать в более позднем возрасте, нарушая гомеостаз организма. В результате возникают такие заболевания как деменция, рак, нарушения сердечно-сосудистой системы и хроническая обструктивная болезнь легких.
Ученые проанализировали признаки старения у нематод Caenorhabditis elegans, лабораторные штаммы которого живут 2-3 недели. Оказалось, что одну из основных ролей играют гены, которые кодируют белки, участвующие в процессе аутофагии.
Ранее ученые заявили, что алкоголь полезен творческим людям.
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