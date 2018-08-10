На Майдане Незалежности в Киеве ищут взрывчатку. Об этом в пятницу, 10 августа, сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Отмечается, что информация о "минировании" поступила по телефону.

"В дежурную часть полиции Киева позвонила женщина и сказала, что Майдан Независимости заминирован гранатами", - сообщили в полиции.

Позже поступило сообщение от мужчины о заминировании станции метрополитена.

В полиции отметили, что на место происшествия немедленно выехали специалисты взрывотехнической службы, кинологи и следственно-оперативные группы.

"Правоохранители тщательно осматривают территорию на наличие опасных предметов и веществ", – говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что в Киеве "заминировали" станцию метро "Шулявская".