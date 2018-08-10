В пятницу, 10 августа, в Запорожской области под Каменским столкнулись пассажирский микроавтобус и грузовик. В результате ДТП погибло 5 человек, из них четверо - дети, сообщает Gazeta.zp.

Кроме того, сообщается о 13 пострадавших.

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Ранее мы сообщали о смертельное ДТП под Полтавой, в котором Mercedes протаранил остановку.