Смертельное ДТП под Запорожьем: погибли четыре ребенка (видео) [ Редактировать ]
В пятницу, 10 августа, в Запорожской области под Каменским столкнулись пассажирский микроавтобус и грузовик. В результате ДТП погибло 5 человек, из них четверо - дети, сообщает Gazeta.zp.
Кроме того, сообщается о 13 пострадавших.
ВНИМАНИЕ! Видео содержит шокирующие кадры! Не рекомендуется к просмотру людям со слабой психикой и беременным.
Ранее мы сообщали о смертельное ДТП под Полтавой, в котором Mercedes протаранил остановку.
по теме
ДТП у Києві: Кирилу Островському обрали запобіжний захід
Показово, що підтримати обвинуваченого на засідання прийшли невідомі молодики в спортивному одязі, переважно темному, котрі буквально окупували усі місця у залі засідань
ДТП у Дніпрі: легковик та автобус не розминулися на дорозі
У передмісті Дніпра службовий автобус, який перевозив працівників одного з заводів, зіткнувся з легковиком
Грузовик 50 метров волок тело уже сбитого пешехода
В Тернопольской области грузовик раздавил уже сбитого автомобилем прохожего и проволок его тело около 50 метров
Под Бердянском в ДТП погибла женщина (фото)
В Запорожской области на трассе Запорожье-Бердянск столкнулись две иномарки со смертельным исходом для пассажирки
Возле Днепра легковушка на полном ходу протаранила автобус с пассажирами
В салоне было 25 пассажиров - двое погибли на месте, 16 - пострадали, "неотложки" одна за другой увозили людей в больницу