Театральный режиссер и актер кино Дмитрий Брусникин скончался в возрасте 60 лет. Об этом сообщает пресс-служба московского театра "Практика", художественным руководителем которого был Брусникин.

Причины смерти режиссера пока не раскрываются. Накануне в "Практике" сообщили, что Брусникин переведен с должности директора театра на должность худрука. Возглавил заведение Борис Мездрич, в 2015 уволенный с поста директора Новосибирского театра оперы и балета из-за скандала с оперой "Тангейзер". Брусникин выполнял функции директора и худрука "Практики" с мая 2018 года.

Брусникин снимался в таких сериалах, как "Петербургские тайны", "Марш Турецкого", "Сыщики" и "Досье детектива Дубровского". Он также выступил режиссером эпизодов "Сыщиков", снял сериалы "Ищейка" и "Бигль", а также ленту "Счастье по рецепту".

В 1993 году Брусникин получил звание заслуженного артиста России. В 2009-м ему присвоили звание заслуженного деятеля искусств России.

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