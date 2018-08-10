Олег Ляшко представив програму відродження українського села [ Редактировать ]
"Без державної підтримки фермерів українське село загине" - про це під час відвідин сільськогосподарського підприємства імені Шевченка на Миколаївщині заявив нардеп Олег Ляшко.
У лідера "Радикальної партії" є власний план відродження українського села: державні дотації, відновлення спецрежиму ПДВ та підвищення зарплат.
"Лапшу на вуха вішають про підтримку фермерів малих! Ось господарство, яке потребує державної підтримки! Де вона та підтримка? Де ті всі мільярди, які записані в бюджеті на ту підтримку?
Не треба нам кредити, треба підтримка, робочі місця на селі, щоб кожна корова мала державну дотацію, агропереробка, відновлення тваринництва, щоб у кожному селі було по 200 корів, тоді країна буде жити", - наголосив Олег Ляшко, лідер "Радикальної партії".
по теме
Україна повинна імпортувати до Європи готову продукцію, а не зерно - Ляшко
Політик переконаний - якщо завозити у країни Європи вже готову хлібопекарську продукцію, будуть гроші на дотації українським фермерам і соціальну сферу на селі
Україна увійшла в число лідерів експортерів пива до ЄС
Головний імпортер українського пива - Литва, також Україна експортує пиво до Алжиру
Курс доллара: чего ждать украинцам осенью
В конце июля курс доллара в Украине резко перешел к росту
Трудовая миграция тормозит рост экономики - НБУ
В НБУ отметили острую нехватку квалифицированных кадров
Почему опустела казна: глава Минфина назвала причины
Исполняющий обязанности главы Министерства финансов Украины Оксана Маркарова рассказала, что стало главной причиной снижения гривневой ликвидности.