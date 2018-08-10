"Без державної підтримки фермерів українське село загине" - про це під час відвідин сільськогосподарського підприємства імені Шевченка на Миколаївщині заявив нардеп Олег Ляшко.

У лідера "Радикальної партії" є власний план відродження українського села: державні дотації, відновлення спецрежиму ПДВ та підвищення зарплат.

"Лапшу на вуха вішають про підтримку фермерів малих! Ось господарство, яке потребує державної підтримки! Де вона та підтримка? Де ті всі мільярди, які записані в бюджеті на ту підтримку?

Не треба нам кредити, треба підтримка, робочі місця на селі, щоб кожна корова мала державну дотацію, агропереробка, відновлення тваринництва, щоб у кожному селі було по 200 корів, тоді країна буде жити", - наголосив Олег Ляшко, лідер "Радикальної партії".