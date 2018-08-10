Термінової операції потребує 6-річний Ваня з Дніпра. У хлопчика - злоякісне захворювання лімфоїдної тканини. Йому вже проводили операцію у Стамбулі, та через кілька місяців хвороба знову повернулася, зі страшними наслідками. Тепер погодилися взяти на лікування лікарі з Білорусі. За кілька тижнів мамі-одиначці потрібно зібрати 20 тисяч доларів. Жінка просить допомоги в усіх небайдужих.

"Оно всегда болит, вчера утром оно мне не давало нормально есть", - скаржиться Іван Сидоров, хворий на лімфогранулематоз.

Шестирічний Ваня розповідає - у нього постійно болить горло. Усе - через злоякісне захворювання лімфатичної системи - лімфогранулематоз. Хлопчик уже переніс 5 операцій. Та бажаного результату вони поки що не дають. На шиї у хлопчика знову запалився лімфовузол. Крім цього, у дитини у кілька разів збільшені усі внутрішні органи, з'явилися проблеми із зубами, і вже двічі - відмовляли ноги.

"Я немножко вот капельку сдвигал. Помнишь, я тогда немножко сдвигал левую или правую ногу, а другая вообще не двигалась", - говорить Іван Сидоров, хворий на лімфогранулематоз.

Через захворювання у легенях збирається рідина. Ваня потребує негайного оперування - потрібно видалити частину легені та запалений лімфовузол. Українські медики таких операцій не проводять. Закордонні лікарі виставили рахунок у 20 тисяч доларів.

"Мы нашли клинику в Беларуси, очень хорошие отзывы, нас берут там. Но на нее у нас не хватает финансов. Так как Ваня постоянно болеет, так как мы постоянно ездим в Киев на терапии, вот нам там делать зубы, и финансов нам уже физически не хватает на заграницу", - говорить Валерія Сидорова, мати хворого хлопчика.

У Києві Ваня раз на три місяці проходить підтримувальну терапію та лікує зуби. Та мріє якнайшвидше зробити рятівну для нього операцію.

"- Мама, а когда мы поедем в Киев мы будем операцию делать? - Нет. - В другой раз? - В другой раз".

"Поездка в Киев за два дня нам обходится 11-13 тысяч гривен. Я не беру ни лекарства, ничего. Вот у нас есть обструкция, у нас за 4 дня уходит около 9 тысяч - это только ингаляция", - говорить Валерія Сидорова, мати хворого хлопчика.

Валерія зізнається: ледь сплачує ці рахунки - виховує хворого сина одна, з батьком Вані - розлучається. Фінансово він не допомагає. Заради лікування дитини продала все, що мала. Як за місяць назбирати 20 тисяч євро на операцію у Білорусі - жінка не уявляє. Та зволікати із нею не можна. Свій відчай Валерія синові намагається не показувати. Разом готуються до школи. У серпні Ваня має піти у перший клас.

"Сколько будет, 98 умножить на 96…"

Маленький Ваня та його мама просять вас не бути осторонь їхньої біди і допомогти зібрати кошти на рятівну для хлопчика операцію. Важлива будь-яка сума. Реквізити банківської картки мами Іванка - шукайте на нашому сайті http://podrobnosti.ua, у розділі "Ми допомагаємо".

ПриватБанк

5168 7573 4285 4140

Сидорова Валерія Олегівна (мама)

тел. (093) 345 7576