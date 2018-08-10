Росія назвала нові санкції США оголошенням війни [ Редактировать ]
Будь-які дії США проти російських банків Кремль сприйме як оголошення економічної війни. Таку заяву зробив сьогодні прем'єр Мєдвєдєв, - повідомляють у Reuters.
На думку аналітиків агенції, така різка заява викликана страхом перед новим пакетом санкцій, який набуде чинності 22 серпня.
Сухі цифри красномовніші за главу російського уряду: за неповні дві доби, відколи американський Держдеп лише анонсував новий пакет, курс російського рубля впав на 6%, пірнувши нижче позначки 66,70. Рекордно злетіли на новинах про нові санкції і так звані кредитні дефолтні свопи: простіше кажучи, ціни на страхування російських боргів на випадок дефолту, що говорить про високу ймовірність такої події.
Нагадаємо, новий пакет санкцій Держдеп оголосив у середу, через застосування кремлівськими агентами хімічної зброї на території Великої Британії, в так званій Справі Скрипалів. Нові санкції, зокрема, включатимуть заборону на експорт до Росії технологій і виробів, які можуть бути використані на шкоду державній безпеці США - наприклад, газотурбінних двигунів, інтегральних схем і процесорів, вимірювального обладнання. Крім того, російським авіакомпаніям, зокрема "Аерофлоту" можуть заборонити польоти до Сполучених Штатів.
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