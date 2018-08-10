Тонни сміття - здебільшого пластик - винесло на узбережжя мексиканського курорту Cabo San Lucas.

Місцеві мешканці зорганізувалися в соцмережах, аби зібратися та прибрати сміттєві купи з пляжів. За даними місцевих ЗМІ, пластик могло принести ураганом "Джон", який просувається Тихим океаном. За підрахунками міжнародних організацій з охорони довкілля, наразі загалом у водах світового океану перебуває понад чверть мільйона тонн пластикового сміття