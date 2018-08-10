У Новій Зеландії заборонять поліетиленові пакети. Про це заявила прем'єр-міністр країни Джасінда Ардерн.

Повністю відмовитися від цього виду упаковки у Новій Зеландії планують до липня 2019 року. Тепер уряд країни має розробити поетапний план відмови від пакетів, а також визначити, які типи виробів будуть заборонені.

До слова, за даними ООН, щохвилини на планеті використовують 10 мільйонів пластикових пакетів. За рік це - 5 трильйонів. У Європі рік тому Франція відмовилася від так званих "пакетів-майок". А Польща від цього року запровадила обов'язковий збір на переробку з кожного середнього та великого пакета.

Тим часом в Україні, за підрахунками екологів, щорічно використовують понад 20 мільярдів пакетів, переважна частина яких віками розкладається на звалищах.