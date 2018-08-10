Вони рятують життя. Найкращих українських лікарів нагородили в столиці орденом святого Пантелеймона. Це відзнака за професіоналізм та милосердя. Нагороду запровадили громадські організації разом із церковними громадами.

І вже 10 рік поспіль із сотень претендентів обирають найкращих у 5 номінаціях: "Найкращий лікар", "Найкращий медпрацівник", "Найкращий новатор", "За досягнення у міжнародному співробітництві". Окрема номінація - "Взірець служіння суспільству". Хвилиною мовчання медики вшанували пам'ять колег, загиблих на Донбасі.

"Щоб ми хвилиною мовчання згадали пам'ять 106 наших з вами побратимів-медиків, санітарів, фельдшерів, медсестер, медбратів, лікарів, водіїв санітарного транспорту, які віддали своє життя, рятуючи наших вояків на фронті. 106 медиків. 42 дітей залишилися сиротами", - каже Ольга Богомолець, народний депутат України.