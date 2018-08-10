Після двотижневої аномальної спеки південь Франції заливають рясні дощі. Найбільше від повеней потерпають департаменти Гард, Ардеш і Дром. Без електрики залишилися щонайменше 17 тисяч домівок. Евакуйовано понад півтори тисячі людей, більшість із них відпочивала в кемпінгах. Одна людина зникла безвісти. Це - 70-річний громадянин Німеччини, який наглядав за дітьми у таборі. Ще кількох людей ушпиталили з незначними травмами. До районів лиха скерували понад чотири сотні пожежників та поліцейських. Для патрулювання залучили 4 гелікоптери. Місцевих закликають бути вкрай обережними через негоду.

І про інші погодні катаклізми у світі - у нашому короткому огляді.

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Північчю Німеччини пройшли сильні грози. Швидкість вітру подекуди сягала ста сорока кілометрів на годину. Від удару блискавки загорівся житловий будинок. Через стихію найбільший німецький аеропорт у Франкфурті на півтори години призупинив роботу. Подекуди повалені дерева заблокували автошляхи. Порушено роботу залізниці. Унаслідок падіння дерев травмовані щонайменше 6 людей - двоє підлітків у Гамбурзі та ще четверо осіб - у Сассенбергу.

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Через шторм майже 2 сотні людей евакуювали поблизу острова Пхукет на півдні Таїланду. Це переважно туристи з Китаю та персонал місцевих готелів. До евакуації вдалися після повідомлення про появу хвиль заввишки до трьох метрів. Влада закликає туристів утриматися від морських прогулянок через сильний вітер та приливи під час сезону мусонів. Минулого місяця поблизу Пхукету через шторм перекинулися два туристичні човни. Тоді загинули 49 китайських туристів.

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В американському штаті Колорадо пройшли зливи з градом завбільшки з тенісний м'яч. За словами очевидців, негода тривала близько десяти хвилин, утім, устигла накоїти чимало лиха. Травмовано 14 осіб - з них дев'ятеро довелося доправити до лікарні, решті надали допомогу на місці. Потрощено чимало автівок - град повибивав шибки та зіпсував кузови. У місцевому зоопарку "Шайенн Маунтін" загинули два птахи - стерв'ятник та качка. Звіринець призупинив роботу, аби оцінити збитки від стихії.

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Жителі міста Коїмбатор на півдні Індії б'ють на сполох. Берег місцевої річки вкрився величезним шаром токсичної піни. Тамтешні ЗМІ припустили, що це наслідки викидів фабрики з фарбування тканин, розташованої поблизу річки. Жителі скаржаться на нестерпний сморід від водойми. Кажуть, що через забруднену воду розвелося чимало москітів, які заважають спати вночі. А їхні діти дедалі більше хворіють, переважно скаржаться на інфекції шкіри. Місцева влада ситуацію із забрудненням річки ніяк не коментує.