"Перша теща Америки". Батьки Меланії Трамп отримали американське громадянство, вивідала преса. Білий дім тримав цей факт у секреті і навідріз відмовляється коментувати. Чому це так обурило американців, з'ясував Дмитро Анопченко.

У Сполучених Штатів тепер два нових громадянина. Уродженці Словенії - Віктор і Амалія Кнавс. Здавалося б, буденний факт, що в цьому такого. Але це якщо не брати до уваги, що паспорти отримали тесть і теща президента. Батьки його дружини, Меланії. Та ще й скориставшись лазівкою в законодавстві - "ланцюгова міграція".

Законні іммігранти мають право подавати петицію на в'їзд до країни своїх родичів - зокрема чоловіка, дружини, дітей, братів, сестер, а також батьків. Так ті, хто вже "зачепилися в Штатах", перетягують сюди свої сім'ї. А ті, своєю чергою інших родичів. І цей процес, прозваний "міграція за ланцюжком", Трамп завжди жорстко критикував, вимагаючи припинити таку практику.

"Ланцюговій міграції" вже час покласти край. Деякі приїжджають і беруть із собою цілі родини, які можуть бути породженням пекла! Неприйнятно!"

Таке багато разів писав він у Twitter, вимагаючи змінити законодавство. Дотепники тепер жартують мовляв, "не тещу ж президент мав на увазі". Хай там як, а саме "за ланцюжком" батьки першої леді й перебралися до США.

Білий Дім відмовляється від будь-яких коментарів. У прес-службі Меланії Трамп заявили, що не коментуватимуть особисті справи її батьків. Але стрічки новинних агентств просто вибухнули заголовками. Ця новина і у всіх теленовинах.

І меседж у пресі, яку Трамп і так недолюблює, схожий. Мовляв, що за подвійні стандарти! Мігрантам війна оголошена, а свої ж тесть і теща - виняток? Газети тепер пишуть, Меланія Трамп черговий рекорд встановила. Вона - перша в історії дружина президента США, чиєю рідною мовою не є англійська. Перша в історії дружина Глави держави, яка отримала американське громадянство завдяки шлюбу з ним. Ну а тепер і перша мешканка Білого дому, яка перетягнула в країну своїх батьків завдяки "ланцюговій міграції".