Муж певицы Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, которого застали за изменой с молодой киевлянкой в одном из ночных клубов Киева, впервые прокомментировал семейную драму.

В Instagram-сториз мужчина опубликовал короткое сообщение, в котором призвал общественность не судить его поступки и чувства.

"Не оценивайте мои поступки, мысли и чувства, со своей точки зрения. Вы не знаете даже половины того, что творится внутри меня", - написал Налчаджиоглу.

Напомним, муж украинской певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу был замечен в Киеве в караоке в объятиях молодой девушки. Также стало известно, что Ани Лорак уже предупреждали об изменах мужа.

Сам муж Ани Лорак не выдержал атаки ее разъяренных поклонников, а отец певицы резко высказался насчет зятя.

Мурат "тусуется" на вечеринках без жены, а Ани забрала дочь и улетела в Израиль.