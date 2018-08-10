"Не оценивайте мои поступки": муж Ани Лорак впервые высказался об измене [ Редактировать ]
Муж певицы Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, которого застали за изменой с молодой киевлянкой в одном из ночных клубов Киева, впервые прокомментировал семейную драму.
В Instagram-сториз мужчина опубликовал короткое сообщение, в котором призвал общественность не судить его поступки и чувства.
"Не оценивайте мои поступки, мысли и чувства, со своей точки зрения. Вы не знаете даже половины того, что творится внутри меня", - написал Налчаджиоглу.
Напомним, муж украинской певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу был замечен в Киеве в караоке в объятиях молодой девушки. Также стало известно, что Ани Лорак уже предупреждали об изменах мужа.
Сам муж Ани Лорак не выдержал атаки ее разъяренных поклонников, а отец певицы резко высказался насчет зятя.
Мурат "тусуется" на вечеринках без жены, а Ани забрала дочь и улетела в Израиль.
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