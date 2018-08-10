В NASA сообщили, что зонд New Horizons, возможно, нашел невидимую границу нашей Солнечной системы. Она представляет собой водородную стену. Об этом пишет Live Science.

Специалисты утверждают, что зонд зафиксировал ультрафиолетовое свечение, которое должно исходить от водородной стены. Ученые объясняют, что ищут место, где стихает солнечный ветер и заканчивается наша Солнечная система. Дальше простирается межзвездное пространство, заполненное водородом.

Из-за столкновений солнечных гелиочастиц и водорода появляется некая водородная стена, особым образом рассеивающая ультрафиолет. Именно это свечение и мог зафиксировать зонд.

Также свечение могло исходить от другого мощного источника, находящегося далеко за пределами Солнечной системы.

Ранее мы сообщали, что потерянный телескоп Kepler вдруг вышел на связь.