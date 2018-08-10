Сенцов отказался от перевода в больницу [ Редактировать ]
Политзаключенный Кремля, украинский режиссер Олег Сенцов отказался от перевода в больницу. Об этом сообщает управление ФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу, передает "РБК-Украина".
В управлении ФСИН сообщили, что 10 августа, члены российской общественной наблюдательной комиссии (ОНК) посетили колонию, где встретились с осужденными, в том числе с Сенцовым.
"Представители ОНК посетили медико-санитарную часть исправительного учреждения, где встретились и пообщались с Олегом Сенцовым. Правозащитники спросили его о состоянии здоровья, условиях содержания, получаемой им медицинской помощи. В ходе разговора никаких жалоб от осужденного не поступило", - говорится в сообщении.
Отметим, что Сенцов отказался от перевода в больницу, потому что "больным себя не считает".
Ранее Евросоюз призвал Россию предоставить украинскому режиссеру Олегу Сенцову необходимое лечение и немедленно освободить всех незаконно задержанных граждан Украины.
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