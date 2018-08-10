В Норвегии героин будут раздавать по рецепту [ Редактировать ]
Норвегия, которая находится среди лидеров в Европе по количеству передозировок наркотиками, собирается провести эксперимент, во время которого наиболее зависимым наркоманам будут выписывать бесплатных героин. Осло надеется, что так качество их жизни улучшится.
Об этом пишет The Guardian, добавляя, что сейчас директорат по вопросам здравоохранения и социальных дел пытается определить, каких пациентов зацепит экспериментальная программа, как ее можно воплотить и сколько она будет стоить.
"Мы надеемся, что это обеспечит решение, которое улучшит качество жизни некоторых наркозависимых, к которым у нас сейчас нет доступа и которым не помогают существующие программы", - сказал министр здравоохранения Норвегии Бент Гойе.
Ранее мы рассказывали, что в Украине 80 видов наркотиков разрешены законом.
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