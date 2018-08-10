К слову, о госзакупках. "Экономный" львовский горсовет приготовил сюрприз для горожан и туристов. Закупил 30 немецких трамваев, как уверяют чиновники, "по дешевке": более чем за миллион евро. Но вот распахнуть свои двери для желающих прокатится, берлинские вагоны не смогут. Что и почему заклинило, узнавала Галина Якушко.

30 бэушных трамваев закупили в Берлине. Там перед продажей их капитально отремонтировали. Во Львове должны были заменить колесные пары, в Германии ширина путей шире, и систему приема тока. Но чиновников ожидал неприятный сюрприз. Оказывается, двери немецких трамваев на некоторых остановках открыть невозможно.

"У зв'язку з тим, що наші чиновники не в відповідності до державних будівельних норм побудували припідняті зупинки, двері ми на зовні не можемо відкрити. Тобто в нас на більшості маршрутів є припідняті зупинки, які побудовані на 5-6 см вище",- говорит Святослав Товстыга, активист.

780 тысяч евро - именно столько заплатили за трамваи. Еще приблизительно полмиллиона евро придется потратить на переоборудование. И это не так много, говорят чиновники. Поэтому решили приобрести не совсем подходящие машины. А проблему с дверьми, уверяют, решат.

"Тобто ми можемо поставити ті 30 трамваїв на такі маршрути, де не потрібно взагалі нічого переробляти. Ми також звернулися до місцевого виробника електрон, який подумає про рішення технічне", - прокомментировал Андрей Белый, заместитель директора департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского городского совета.

Если местные инженеры придумают выход, то горожанам повезет, и берлинские трамваи запустят на всех маршрутах.