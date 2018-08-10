ЕС требует экстренного предоставления медицинской помощи Сенцову [ Редактировать ]
Евросоюз ожидает от России немедленного предоставления медицинской помощи Олегу Сенцову. Речь об этом идет в заявлении, размещенном на сайте Европейской внешнеполитической службы.
В своем обращении европейцы также призывают Москву освободить всех незаконно задержанных граждан Украины.
Напомню, в 2015 году российский суд приговорил Олега Сенцова к 20 годам лишения свободы по обвинению в организации теракта. 14 мая он объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.
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