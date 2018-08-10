Евросоюз ожидает от России немедленного предоставления медицинской помощи Олегу Сенцову. Речь об этом идет в заявлении, размещенном на сайте Европейской внешнеполитической службы.

В своем обращении европейцы также призывают Москву освободить всех незаконно задержанных граждан Украины.

Напомню, в 2015 году российский суд приговорил Олега Сенцова к 20 годам лишения свободы по обвинению в организации теракта. 14 мая он объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.