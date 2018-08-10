В НАБУ заявили о новых подозрениях депутатам [ Редактировать ]
В НАБУ анонсировали новые подозрения депутатам. Об этом сообщил глава Национального Антикоррупционного бюро Артем Сытник. Он рассказал, что проекты этих подозрений уже подготовлены и предварительно согласованы с прокурорами. При этом фамилий Сытник не назвал.
Ведут детективы расследования и в сфере госзакупок. По словам руководителя ведомства, за последнее полугодие суд вынес 23 решения по таким искам на сумму почти полтора миллиарда гривен.
"Це створює можливості для того, щоб в подальшому ці кошти повертати на користь держави. Скажу загальну цифру: на сьогоднішній день сума позовів НАБУ складає 6 мільярдів гривень. Як і раніше, найпоширенішим злочином, які розслідуються НАБУ, це розкрадання державних коштів. 60% повідомлень про підозри, які складені детективами та погоджені прокурорами - це якраз підозри по цим статтям", - прокомментировал Артем Сытник, директор Национального антикоррупционного бюро.
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