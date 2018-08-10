Беспилотник мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал колонны грузовиков, которые посреди ночи въезжали в Украину и выезжали из нее по грунтовой дороге в районе, где отсутствуют погранично-пропускные сооружения. Об этом говорится в отчете ОБСЕ, опубликованном сегодня на сайте организации.

"БПЛА СММ дальнего радиуса действия обнаружил колонну из 8 шестиколесных грузовиков с крытыми брезентом грузовыми отсеками, которая двигалась в восточном направлении по дороге вблизи н. п. Чистяково (неподконтрольный правительству, 62 км к востоку от Донецка). Возле н. п. Манич (неподконтрольный правительству, 76 км к востоку от Донецка), примерно в 3,5 км от границы между Украиной и Российской Федерацией колонна повернула на восток на грунтовую дорогу, проходящую через границу", - отмечается в сообщении.



После этого БПЛА зафиксировал вторую колонну, которая следовала в западном направлении от границы с Российской Федерацией по той же грунтовой дороге.

"Две колонны проехали одна мимо другой примерно через 5 минут после того, как вторая колонна въехала в Украину. Ориентировочно в 23:25 БПЛА зафиксировал, как первая колонна выехала из Украины по той же грунтовой дороге", - рассказали в ОБСЕ.

Позже ко второй колонне присоединились еще два грузовика "КамАЗ", которые также двигались в направлении от границы с Россией.

"Каждая из колонн отдельно останавливалась примерно на 3 минуты рядом с внедорожником, стоявшим в поле вблизи вышеупомянутой грунтовой дороги (в 1,7 км от границы), а потом вновь останавливались у двух грузовиков, которые стояли на пересечении грунтовой и мощеной дорог (в 3,5 км от места, где колонны пересекли границу)", - добавили в миссии.

По наблюдениям ОБСЕ, колонна, следовавшая в западном направлении в Украину, продолжала движение на запад и в конечном итоге остановилась на южной окраине н. п. Хрустальный (быв. Красный Луч, неподконтрольный правительству, 56 км к юго-западу от Луганска) в 01:16 8 августа.

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