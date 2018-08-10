Никто никуда не летит. В Европе бастуют пилоты бюджетной авиакомпании Райнэйр. Из-за стачки, которая продлится сутки, пришлось изменить планы 50 тысячам пассажиров. Почему пилоты не хотят садиться за штурвал? Татьяна Логунова - подробнее.

Рейс из Берлина в Барселону - отменен. Как, впрочем, и в Рим, Брюссель, Лондон и другие европейские города. Сесть за штурвал некому - пилоты авиакомпании Райнэйр бастуют. И когда - в разгар летних каникул и отпусков. Но пассажиры пытаются проявить понимание.

"Конечно, время не самое благоприятное, но я их понимаю. Они хотят усилить давление на руководство авиакомпании. Если бы они бастовали в другое время, когда люди меньше летают, стачку бы никто не заметил", - говорит Александр Кусто, пассажир.

"Да, я понимаю, почему они решили бастовать именно в период отпусков - чтобы привлечь внимание и показать, насколько важны пилоты", - говорит Марлен Траутнитц, пассажирка.

Эта стачка - крупнейшая в истории авиаперевозчика. В полном составе бастуют пилоты компании в Германии, а также их коллеги из Швеции, Бельгии и Ирландии. Отменены сотни рейсов, пострадали 55 тысяч пассажиров.

Причина конфликта между пилотами и руководством компании - тарифное соглашение. Стороны обсуждают его уже несколько месяцев, но все никак не могут заключить. Пилоты хотят закрепить в документе лучшие условия труда, социальные гарантии и повышение окладов.

Всего этого хотят не только пилоты. В конце июля 2 дня бастовали бортпроводники Ryanair в Испании, Португалии, Бельгии и Италии. Тогда авиакомпании пришлось тоже отменить сотни рейсов.