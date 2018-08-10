Кто должен обеспечивать людей инсулином, почему в больницах нет то вакцин, то сывороток, откуда постоянная неразбериха в тендерах? Все эти вопросы то и дело сыпятся в адрес Минздрава и его главы Ульяны Супрун. Но конкретики в ее заявлениях - ноль, зато регулярно звучит риторика об успехах медреформы.

А вот в оппозиции все эти последние нововведения называют не иначе как медицинским геноцидом и требуют отставки главы Минздрава.

"С самого начала было понятно, что это не реформа, а медицинский геноцид, потому что когда на законодательном уровне нарушение конституции узаконивает платную медицину и 85% населения страны не понимает, откуда взять деньги на оплату, то это иначе как геноцидом не назовешь. Мы направили постановление о снятии с работы и.о. министра, потому что ее советы не пить холодную воду и не сидеть на сквозняке в условиях, когда нет вакцин, когда нет лекарств, когда идут подделки лекарств в стране и люди уже не знают, куда идти за правдой - это выглядит издевательством",- говорит Юрий Бойко, народный депутат, лидер "Оппозиционного блока".