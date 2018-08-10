Посреди августа снегом засыпало один из самых известных горных курортов Грузии. Перед этим на Гудаури обрушился сильный град и дождь. Курорт находится всего в 120 километрах от Тбилиси на высоте 2200 метров. В летнее время снега здесь обычно нет. Но сейчас запорошило даже приграничную деревню Степанцминда и гору Казбек. Снимками и видео поделились туристы, которые разбили кемпинг на высоте 3700 метров.

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Последствия аномальной жары в Швеции видно даже из космоса. Снимки шведского Национального космического агентства опубликовали местные СМИ. Из-за высоких температур и лесных пожаров - ландшафт страны существенно изменился. На фото видно, что некоторые ранее зеленые территории выгорели или совсем облысели. Июль этого года был самым жарким в Швеции за всю историю наблюдений. В последние три месяца дождей во многих регионах страны вообще не было.

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Жители города Коимбатур на юге Индии бьют тревогу. Берег местной реки покрылся огромным слоем токсичной пены. Местные СМИ предположили, что это последствия выбросов фабрики по покраске тканей, расположенной вблизи реки. Жители жалуются на вонь от водоема. Говорят, что из-за загрязненной воды развелось множество москитов, которые мешают спать ночью. А дети все больше болеют, жалуются на кожные инфекции.

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Тонны мусора - в основном пластик - вынесло на побережье мексиканского курорта Cabo San Lucas. Местные жители сами убирают мусорные кучи с пляжей. Пластик могло принести ураганом Джон, который бушует в Тихом океане. По подсчетам международных организаций по охране окружающей среды, в целом в водах мирового океана находится более четверти миллиона тонн пластикового мусора.

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Швейцарская деревня, которая заманивала жителей деньгами, принимает новых обитателей. Поселок Альбинен уже получил и одобрил две серьезные заявки, а сейчас рассматривает еще три. Первые переселенцы там появятся уже в конце октября. Альбинен, расположеный высоко в горах, давно страдает от оттока жителей, там их осталось чуть больше сотни. Поэтому местные активисты решили приплачивать тем, хто захочет перебраться в поселок. Семья из четырех человек может получить за переезд 60 тысяч евро.