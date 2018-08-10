"Первая теща Америки". Журналисты выведали, что родители Меланьи Трамп получили гражданство США. Белый дом держит этот факт в секрете и наотрез отказывается комментировать. Почему это так возмутило американцев - знает Дмитрий Анопченко.

У Соединенных Штатов теперь два новых гражданина. Уроженцы Словении - Виктор и Амалия Кнавс. Казалось бы, рядовой факт, что в нем такого... Но это если не принимать во внимание, что паспорта получили... тесть и теща президента. Родители его жены - Меланьи. Да еще и воспользовавшись лазейкой в законодательстве по поводу "миграции по цепочке".

Законные иммигранты имеют право подавать петицию на въезд в страну своих родственников - включая супругов, детей, братьев и сестер, а также родителей. Так те, кто уже "зацепились в штатах" перетаскивают сюда свои семьи. А те, в свою очередь, других родственников. И этот процесс, прозванный chain migration - "миграцией по цепочке" - Трамп всегда жестко критиковал, требуя прекратить такую практику:

"С "миграцией по цепочке" пора уже кончать. Некоторые приезжают и целые семьи с собой берут, а они могут быть исчадьем ада! Неприемлемо!"

Много раз писал он в Twitter, требуя изменить законодательство. Остряки теперь шутят - мол, "не тещу же президент имел в виду"... Но как бы ни было, именно "по цепочке" родители первой леди и перебрались в США.

Белый Дом отказывается от каких-либо комментариев. В пресс-службе Мелании Трамп сказали, что не будут комментировать личные дела ее родителей. Но ленты новостных агентств просто взорвались заголовками, эта новость и во всех теленовостях.

И месседж у прессы, которая Трампа и так недолюбливает, - похож. Мол, что за двойные стандарты! Мигрантам - война объявлена, но свои же тесть и теща - исключение.

А газеты теперь пишут - Меланья Трамп очередной рекорд поставила. Она - первая в истории супруга президента США, чьим родным языком не является английский. Первая в истории жена главы государства, которая получила американское гражданство благодаря браку с ним. Ну а теперь - и первая обитательница Белого дома, кто перетащил в страну своих родителей благодаря "цепной миграции".