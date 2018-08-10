Один украинский боец сегодня ранен на Донбассе. С семи утра российские оккупанты десять раз открывали огонь по нашим позициям. В районе Луганского, Железного, Богдановки, Водяного, Лебединского и Широкино. Стреляли прицельно, в том числе из крупнокалиберного оружия. Подробнее с передовой Ирина Баглай.

"Він завжди був на позитиві. Це був його великий плюс, він завжди знав свою справу, що він має робити. Цього разу так не сталося, щось пішло не так", - рассказывает Богдан, военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Так Богдан вспоминает о своем товарище - разведчике Дмитрии Украинском. Побратимы еще не привыкли говорить о нем в прошедшем времени. До сегодня не теряли надежду - жив. Накануне группа разведчиков во время выхода в "серую зону" попала в засаду боевиков, смогли выйти. Дмитрий принял бой, и после этого связь с ним была потеряна. О его смерти в своих медиаресурсах сообщили оккупанты. Дмитрий Украинский был родом из оккупированной части Донецкой области. С 14 года пошел воевать за единую и неделимую Украину.

"Він воював за свою територію так як він з Донецька. Він вибрав нашу сторону не пішов на ту сторону. У нього погляди такі як в нас. Це наша земля", - говорит Богдан, военнослужащий Вооруженных сил Украины.

За свою землю этой ночью атаку врага отражали побратимы Дмитрия в Зайцевом.

Месяц продержалась тишина на этом участке фронта в Зайцевом и вот уже несколько суток боевики регулярно, как по расписанию, открывают огонь по ней из пулеметов, пользуясь тем, что солнце слепит камеру ОБСЕ, которая могла бы зафиксировать нарушение.

"З кожним разом обороти нарощуються. Може вони підтягують сили", - говорит Юрий, военнослужащий Вооруженных сил Украины.

"Вчора вони так добренько попрацювали. Роботала "дашка" зі школи по нашим позиціям і прицільно вони питаються попасти", - рассказывает Анатолий, военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Зайцевськая школа, которую боевики осознано, захватили, прикрываясь тем, что это социальный объект - давно уже огневая фортификация. Оттуда наемникам удобно вести огонь из пулеметов и гранатометов.

"Він покаместь вийшов, стрельнув його. Прикривають, він відстрілявся, одну - дві міни кинув. Все назад втік або з самої позиції стріляє закритої, - говорит Анатолий, военнослужащий ВСУ.

В последние дни Анатолий до блеска едва ли не каждый день начищает свой пулемет, "дашку" как ее называют пехотинцы.

"Вона сьогодні вночі працювала. Вони стріляють зараз по всій лінії посадки. Зараз зеленка пішла і там не побачиш", - рассказывает Анатолий, военнослужащий ВСУ.

"Там ротація пройшла. Якісь свіжі нові з задором ребята з ентузіазмом постріляти приїхали", - говорит Алексей, военнослужащий ВСУ.

За этот месяц возвели и вторую линию обороны. Правда, наши сомневаются, что строили наемники своими силами.

"Там і полонені наші копають. Ходять слухи, що суботники привозять гражданське населення. Вони там копають", - говорит Алексей, военнослужащий Вооруженных сил Украины.