Громкое самоубийство в Нидерландах. Покончила с собой депутат горсовета Гааги, которая перед этим жаловалась на угрозы и насилие со стороны мусульман. О чем идет речь? и как отреагировали местные власти - расскажет Елена Абрамович.

За два дня до самоубийства депутат гаагского горсовета от ультраправой "Партии Свободы" выложила в соцсеть Facebook видеообращение. В нем рассказала об изнасиловании, которое случилось год назад. И об угрозах в свой адрес в эти дни.

"Я просто хочу, чтобы мир узнал правду. 15 марта 2017 года меня похитили, изнасиловали и угрожали мусульмане, потому что они хотели, чтобы я молчала в Гаагском городском совете. После того, как это произошло, я никому не сказала, я просто провела дебаты на следующий день", - рассказала Вилли Дилле, депутат городского совета Гааги.

Ей угрожали недавно, что перережут горло, заявила Дилле. Переживает за родных и детей, поэтому идет из политики, сказала она. Попутно обвинила коллегу в организации изнасилования. Якобы его имя упоминали нападавшие. Тот теперь подумывает подать иск за клевету. Учитывая серьезность обвинений, голландские СМИ не спешили распространять видеообращение. А в полиции сообщили - заявлений об изнасиловании не поступало:

"В прошлом, а также недавно, мы контактировали с миссис Дилле. Обсуждали изнасилование и угрозы. Мы указали на способы подачи заявления. Но она этого не сделала. По этой причине мы не смогли начать уголовное расследование".

Родные сообщили о смерти Дилле в среду. Премьер Нидерландов Марк Рютте написал в Twitter, что шокирован. А мэр Гааги досрочно вернулась из отпуска. Дилле, которая регулярно получала угрозы- обвиняла городские власти и полицию в бездействии.

Ее однопартийцы тоже на это намекнули.

"С тревогой и большой скорбью мы восприняли внезапную смерть нашей коллеги, и, прежде всего, друга Вилли Дилле. Она не могла больше терпеть того, что с ней произошло, и особенно как на это отреагировали. Но мы продолжим ее миссию, поэтому ее смерть была не напрасной", - заявляет Карен Гербрандс, председатель группы "Партии Свободы"

Дилле было 53 года, пол жизни она работала с людьми с инвалидностью. Была замужем и имела 4 детей. В соцсетях часто высказывалась против мусульман. Два с половиной года назад написала, что мусульмане с атомной бомбой должны быть уничтожены. После чего ее обстреляли.