Голландский ресурс De Correspondent опубликовал исследование, согласно которому 88 % улиц в Нидерландах названы в честь мужчин. По их подсчетам только 12 % улиц в Амстердаме, Утрехте и Гронингене названы в честь женщин, при этом часто это либо вымышленные персонажи (богини), либо жены известных деятелей. Местные активистки возмутились этим фактом и решили взять ситуацию в свои руки, пишет buro 24/7.

Феминистическая организация De Bovengrondse решила самостоятельно развесить таблички и "переименовать" некоторые улицы в честь выдающихся женщин. Среди них есть талантливые математики, писательницы и музыканты. По мнению активисток, названия городских улиц первыми сообщают о том, что ценит общество. "Говорят, что большинство улиц названы в честь мужчин, потому что история написана мужчинами. Но были и важные женщины", - объясняет свою позицию Санти ван де Турн, одна из основательниц движения.

Таблички с новыми названиями устанавливают специально под старыми, названными в честь мужчин. Таким образом феминистки хотят подчеркнуть, что они не стремятся избавиться от мужчин. Для них важно обратить внимание на существующую проблему и заставить людей задуматься.

Пока что есть таблички с именами 12 женщин, среди которых британская математик Ада Лавлейс, голландская феминистка Мари Энн Телльген и даже певица Бейонсе. Ее активистки почтили как икону современного феминизма и отметили важность ее позиции по поводу афроамериканцев. Теперь улица Рокин, центральная в Амстердаме, названа бульваром Бейонсе.

Инициативу De Bovengrondse поддержали и в других городах Нидерландов, поэтому в скором времени улицы "переименуют" в Роттердаме, Гронингене и Утрехте.

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