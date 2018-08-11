Время от времени судьба подкидывает нам задачки, от решения которых может зависеть чья-то жизнь. Ошибиться или промедлить нельзя: счет идет на секунды. К таким экзаменам лучше подготовиться заранее, - на Лайфхакере подсказали главные советы.

1. Ваш мозг не может одновременно следить за обстановкой вокруг и происходящим в смартфоне

Вам кажется, что ходьба по улице является таким же привычным и не требующим особой концентрации делом, как и поедание гамбургера, не правда ли? Так почему бы не совместить такое простое действие с перепиской в смартфоне?

На самом деле человеческий мозг не способен одновременно обрабатывать два независимых потока информации. Он концентрируется только на одном из них в каждый момент времени.

Да, способность к быстрому переключению создаёт видимость многозадачности, но на самом деле это не так. И если гамбургер за те пару секунд, пока вы сосредоточитесь на смартфоне, никуда от вас не убежит, то на улице даже за столь короткое время вас может сбить машина, велосипедист или вы можете столкнуться с другим прохожим.

2. Зеркала заднего вида не всегда дают полное представление о том, что происходит позади вас

Важно знать, что боковые зеркала многих современных автомобилей специально создаются немного выпуклыми. Это делается для того, чтобы дать водителю больший обзор, так называемую сферическую картинку.

Однако это свойство зеркал имеет и недостаток: они уменьшают отраженные объекты, делая их визуально более отдаленными. Помните перед совершением маневра, что двигающийся сзади автомобиль на самом деле может находиться гораздо ближе к вам, чем кажется.

3. Не ешьте снег вместо воды, если в этом нет крайней необходимости

Если вы отправились на зимнюю прогулку или в туристический поход, старайтесь не есть снег вместо воды. Наше тело тратит большое количество энергии на преобразование веществ из одного состояния в другое, поэтому может наступить быстрое переохлаждение организма. Используйте снег только в том случае, если жажда уже нестерпима, а воды у вас нет и не предвидится.

4. Вы можете спастись по методу Геймлиха без посторонней помощи

Прием Геймлиха - это один из самых эффективных способов оказания экстренной помощи, который применяется в том случае, если человек подавился пищей или каким-либо предметом и чувствует удушье. В классическом варианте этот метод требует помощи другого человека, однако в крайнем случае можно использовать его и одному.

Для этого сожмите вашу руку в кулак и поместите его чуть ниже ребер, но выше пупка. Вторую ладонь разместите сверху для усиления. Сделайте резкий и сильный толчок по направлению к позвоночнику и немного вверх. Повторяйте до тех пор, пока не избавитесь от застрявшего предмета.

5. Запаситесь сильными антигистаминными препаратами, когда вы отправляетесь в новые места

Даже если вы чувствуете себя совершенно здоровым и никогда не испытывали приступов аллергии, не забудьте взять с собой в путешествие упаковку какого-нибудь лекарства, обладающего антигистаминным действием. Есть вероятность, что новая обстановка, еда, растительность, насекомые могут вызвать аллергическую реакцию.

6. В экстремальной обстановке помните о правиле трех

Когда вы попадаете в экстремальную обстановку, самое главное - это правильно расставить приоритеты и решать проблемы в порядке их важности. Для этого следует помнить так называемое правило трех. Оно гласит, что средний человек может выжить всего три минуты без воздуха, три часа без крова (в условиях экстремальных погодных условий), три дня без воды и три недели без пищи.

7. Если вы получили проникающее ранение, то не вытаскивайте лезвие

Если вы получили удар ножом или другим острым предметом, то не стремитесь как можно быстрее вытащить лезвие из раны. Так вы получите вдобавок к повреждению внутренних органов ещё и обильное кровотечение. Вместо этого постарайтесь максимально сократить потерю крови и быстро обратиться за медицинской помощью.

8. Будьте бдительны во время взлета и посадки самолета

Собранная за многие годы статистика авиационных происшествий гласит, что 80% катастроф происходят через три минуты после взлета и за восемь минут перед посадкой. Поэтому не спешите сразу же затыкать себе уши наушниками или погружаться в просмотр любимого сериала. Лучше быть в это время максимально внимательным и ко всему готовым. А уж потом во время полета можно расслабиться.

9. Если вам нужна помощь, обратите просьбу к конкретному человеку

Вы наверняка видели ситуации, когда с человеком в общественном месте происходит что-то нехорошее, например сердечный приступ, но никто не бросается ему на помощь. Это объясняется хорошо известным психологическим феноменом, когда толпа людей не в состоянии предпринять никаких действий, потому что каждый думает, что кто-то другой сейчас вмешается и решит проблему.

Поэтому, если вы оказались в ситуации, когда вам срочно необходима помощь, выберите одного человека и обращайтесь лично к нему. В этом случае гораздо больше вероятность получить содействие, чем если вы будете обращаться сразу ко всем или молчать, надеясь на сострадание толпы.

10. Яркий фонарик защитит вас в случае нападения

Небольшой фонарик с очень ярким направленным лучом может оказаться куда более надежным способом защиты, чем баллончик с газом или другие средства самообороны. Особенно если дело происходит ночью или в темном месте.

Мощный луч света, направленный в глаза нападающему, ослепит его и даст вам несколько драгоценных минут, чтобы ретироваться. Это безопасно и совершенно легально.

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