За прошедшие сутки, 10 августа, боевики 36 раз открывали огонь по позициям войск Операции Объединенных сил, в том числе дважды из тяжелого вооружения. Об этом сообщает пресс-служба ООС.

В результате боевых действий три защитника Украины получили ранения.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из вооружения БМП. Обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Троицкого, Луганского, Железного, Шумов, Опросного, Марьинки, Красногоровки, Новомихайловки, Богдановки, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино. Наряду с этим, противник обстрелял из минометов калибром 120 мм наши позиции возле Лебединского и Шумов на Горловском направлении", - говорится в сообщении.

По данным разведки один оккупант уничтожен, четыре получили ранения. В течение текущих суток боевики дважды обстреляли позиции украинских защитников возле Павлополя и Гнутово. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди личного состава Объединенных сил за эти сутки нет.

Ранее мы писали о том, что боевики возвели вторую линию обороны.