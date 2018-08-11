Какие знаки зодиака склонны к самоубийству [ Редактировать ]
Некоторые люди не могут справиться с жизненными проблемами и идут на самоубийство. Астрологи утверждают, что в определенной степени суицидальные склонности проявляются в зависимости от знака зодиака, под которым вы родились.
Состояния людей различных знаков зодиака, которые могут подтолкнуть к самоубийству:
Овен - может возникнуть накал страстей, агрессия, что подтолкнет к самоубийству
Телец - неразделенность в любви, холодное отношение родителей.
Близнецы - неумение терпеть, ждать, желание все получить сию минуту.
Рак - одиночество, замкнутость и фантазии, фобии.
Лев - неосознанное поведение, порыв, накал страстей, равнодушие окружающих.
Дева - уязвленное самолюбие, сильная критика, бескомпромиссность.
Весы - давление со стороны окружения, излишняя категоричность.
Скорпион - желание добиться своего решения любой ценой, месть.
Стрелец - страсти, нежелание менять свой стиль жизни.
Козерог- власть, высокомерие и нежелание уступить другим.
Водолей - давление, ограничение личной свободы.
Рыбы - из-за чужого или собственного обмана.
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