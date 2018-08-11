Некоторые люди не могут справиться с жизненными проблемами и идут на самоубийство. Астрологи утверждают, что в определенной степени суицидальные склонности проявляются в зависимости от знака зодиака, под которым вы родились.

Состояния людей различных знаков зодиака, которые могут подтолкнуть к самоубийству:

Овен - может возникнуть накал страстей, агрессия, что подтолкнет к самоубийству

Телец - неразделенность в любви, холодное отношение родителей.

Близнецы - неумение терпеть, ждать, желание все получить сию минуту.

Рак - одиночество, замкнутость и фантазии, фобии.

Лев - неосознанное поведение, порыв, накал страстей, равнодушие окружающих.

Дева - уязвленное самолюбие, сильная критика, бескомпромиссность.

Весы - давление со стороны окружения, излишняя категоричность.

Скорпион - желание добиться своего решения любой ценой, месть.

Стрелец - страсти, нежелание менять свой стиль жизни.

Козерог- власть, высокомерие и нежелание уступить другим.

Водолей - давление, ограничение личной свободы.

Рыбы - из-за чужого или собственного обмана.

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