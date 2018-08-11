В Тернопольской области разбился легкомоторный самолет. В результате пилот погиб. Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Накануне в 22:46 к спасателям поступила информация о том, что вблизи села Пановцы Борщевского района упал легкомоторный летательный аппарат.

После падения самолет загорелся, в результате чего погиб пилот. Причина падения устанавливается.

Ранее мы писали о том, что мужчина разбился на украденном из аэропорта пассажирском самолете.