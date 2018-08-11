КНДР отвергает все предложения США о денуклеаризации [ Редактировать ]
Все предложения Соединенных Штатов Америки по денуклеаризации Северной Кореи были отклонены Пхеньяном. Об этом CNN сообщили источники в дипломатических кругах.
Сообщается, что США сделали и продолжают делать конкретные предложения относительно начала и конечной точки денуклеаризации. Однако КНДР отклонили все предложения, назвав их "бандитскими".
Отмечается, что поскольку на саммите лидеров США и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Ын не устанавливали никаких временных рамок относительно ядерного разоружения, это позволяет обоим сторонам толковать эту договоренность, как они желают.
Ранее мы писали о том, что КНДР выдвинула США ультиматум по санкциям.
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