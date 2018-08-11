На Илона Маска подали в суд [ Редактировать ]
Владельцы акций компании Tesla подали иск в федеральный суд Сан-Франциско против Илона Маска из-за его твита о том, что он хочет превратить компанию из публичной в частную. Акционеры обвиняют Маска в мошенничестве и манипулировании акциями, сообщает Bloomberg.
"Заявление Маска о том, что он обеспечил финансирование, было особенно значимым и вызвало значительное движение на рынке. Поскольку Маск не обеспечил финансирование и выдал на рынок неправдивую и вводящую в заблуждение информацию, продавцы акций Tesla были вынуждены покрыть свои позиции путем приобретения акций по искусственно завышенным ценам после 12:48 вечера 7 августа 2018 года. Очевидно, все покупатели ценных бумаг Tesla также пострадали", - заявил в жалобе акционер Калман Айзекс.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США рассматривает, действительно ли Маск намерен сделать компанию Tesla публичной.
по теме
Способно уничтожить США: Россия и Китай создают мощное оружие
Россия и Китай не могут называться "друзьями" США, поскольку Москва и Пекин активно создают гиперзвуковое оружие, которое может уничтожить Соединенные Штаты
Насколько Украина готова к переходу с аналогового на цифровое вещание?
Готовы ли к отключению аналогового телевидения зрители и что они должны знать, чтобы вовсе не остаться без "голубого экрана"?
SpaceX запустил Falcon 9 с десятью спутниками
Компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с десятью коммуникационными спутниками Iridium
Капсулу Hyperloop разогнали до рекордной скорости
Группа студентов-инженеров из Мюнхенского технического университета установила новый рекорд по разгону капсулы вакуумного поезда Hyperloop
SpaceX запустила в космос ракету для раздачи Wi-Fi
Компания SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 с коммуникационным спутником.