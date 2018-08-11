Владельцы акций компании Tesla подали иск в федеральный суд Сан-Франциско против Илона Маска из-за его твита о том, что он хочет превратить компанию из публичной в частную. Акционеры обвиняют Маска в мошенничестве и манипулировании акциями, сообщает Bloomberg.

"Заявление Маска о том, что он обеспечил финансирование, было особенно значимым и вызвало значительное движение на рынке. Поскольку Маск не обеспечил финансирование и выдал на рынок неправдивую и вводящую в заблуждение информацию, продавцы акций Tesla были вынуждены покрыть свои позиции путем приобретения акций по искусственно завышенным ценам после 12:48 вечера 7 августа 2018 года. Очевидно, все покупатели ценных бумаг Tesla также пострадали", - заявил в жалобе акционер Калман Айзекс.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США рассматривает, действительно ли Маск намерен сделать компанию Tesla публичной.

Ранее Илон Маск в отчаянии просит вернуть ему деньги.