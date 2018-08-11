NASA отложило запуск солнечного зонда Parker [ Редактировать ]
Американское космическое агентство NASA отложило на сутки запуск ракеты Delta IV Heavy с солнечным зондом Parker, который должен был стартовать с мыса Канаверал. Об этом сообщается на сайте агенства.
Сначала время запуска перенесли на сорок минут из-за дополнительной проверки системы передачи данных с корабля на Землю. Позже в NASA заявили о нехватке времени до конца стартового окна.
Теперь запуск ракеты должен состояться завтра - 12 августа.
Прогноз показывает 60-процентный шанс благоприятных погодных условий для запуска - отметили в NASA.
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