Антикоррупционный суд: в ЕС приняли заявление [ Редактировать ]
Европейская служба внешних действий (ЕСВД) ждет начала работы антикоррупционного суда до конца текущего года и следит за проблемами в антикоррупционной прокуратуре. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря внешнеполитической службы ЕС, обнародованном на сайте ведомства.
Заявление посвящено закону об антикоррупционном суде, который был принят в июле и вступил в силу еще неделю назад.
В ЕС признали, что этот закон после внесения в него изменений отвечает обязательствам Украины перед западными партнерами.
"Это позитивный сдвиг, осуществленный в соответствии с международными обязательствами и на пользу украинским гражданам и бизнесам", - говорится в сообщении.
Также подчеркивается, что эти изменения приняты в соответствии с обязательствами, взятыми президентом Порошенко на саммите Украина-ЕС 9 июля.
"Создание (Высшего антикоррупционного суда, ВАС) означает существенный шаг в крайне важной борьбе с коррупцией, которую ведет Украина", - заявила пресс-секретарь европейской службы внешних действий.
Обращает на себя внимание тот факт, что документ был опубликован поздно ночью, хотя накануне не произошло важных событий, связанных с созданием ВАС.
Причина публикации заявления - то, что в ЕС завершили юридический анализ принятого закона и убедились в отсутствии в нем скрытых проблем.
Вместе с тем, в заявлении упоминается, что ЕС обеспокоен ситуацией в антикоррупционной спецпрокуратуре.
"Важно, чтобы целостность офиса антикоррупционного спецпрокурора и доверие к нему а также к его руководству было поддержано и усилено", - говорится в документе.
Ранее Порошенко одобрил передачу всех дел в Антикоррупционный суд.
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