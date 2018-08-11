Европейская служба внешних действий (ЕСВД) ждет начала работы антикоррупционного суда до конца текущего года и следит за проблемами в антикоррупционной прокуратуре. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря внешнеполитической службы ЕС, обнародованном на сайте ведомства.

Заявление посвящено закону об антикоррупционном суде, который был принят в июле и вступил в силу еще неделю назад.

В ЕС признали, что этот закон после внесения в него изменений отвечает обязательствам Украины перед западными партнерами.

"Это позитивный сдвиг, осуществленный в соответствии с международными обязательствами и на пользу украинским гражданам и бизнесам", - говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что эти изменения приняты в соответствии с обязательствами, взятыми президентом Порошенко на саммите Украина-ЕС 9 июля.

"Создание (Высшего антикоррупционного суда, ВАС) означает существенный шаг в крайне важной борьбе с коррупцией, которую ведет Украина", - заявила пресс-секретарь европейской службы внешних действий.

Обращает на себя внимание тот факт, что документ был опубликован поздно ночью, хотя накануне не произошло важных событий, связанных с созданием ВАС.

Причина публикации заявления - то, что в ЕС завершили юридический анализ принятого закона и убедились в отсутствии в нем скрытых проблем.

Вместе с тем, в заявлении упоминается, что ЕС обеспокоен ситуацией в антикоррупционной спецпрокуратуре.

"Важно, чтобы целостность офиса антикоррупционного спецпрокурора и доверие к нему а также к его руководству было поддержано и усилено", - говорится в документе.

Ранее Порошенко одобрил передачу всех дел в Антикоррупционный суд.